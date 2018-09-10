Молодой человек совершил шесть преступлений в Резинском районе

20-летнего жителя Резинского района задержали по подозрению в нескольких кражах.

По данным следствия, за последние три месяца он шесть раз позарился на чужую собственность, в том числе обокрал продуктовый магазин, забрался в церковь и автосервис, расположенный в райцентре. Общая стоимость украденного превышает 35 тысяч леев. Затем, в августе, молодой человек взломал автомобиль, заполучив набор ключей стоимостью три тысячи леев. Не остановившись на этом он обокрал дом в Резине, а накануне украл у девушки мобильный телефон.

Молодого человека задержали. Во время обысков у него дома нашли много украденных вещей. Было заведено несколько уголовных дел.