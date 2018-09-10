Украинский пенсионер стрелял по детям, есть раненые

В городе Новая Одесса (Николаевская область, Украина) 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет, сообщает в воскресенье, 9 сентября, пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что сам злоумышленник во время стрельбы также получил телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. В то же время остатки устройства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины, передает korrespondent.net.

Следователями начато уголовное производство по статье умышленное убийство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику, ведется следствие.