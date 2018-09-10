В Австралии обнаружили мертвыми сразу пять человек в одном доме

В австралийском городе Перт 9 сентября полиция обнаружила в доме сразу пять мертвых тел, среди которых женщины и дети. Об этом сообщает Reuters.

Комиссар полиции штата Западная Австралия Пол Стил заявил, подтвердил, что среди мертвых "была хотя бы одна женщина", однако не стал уточнять детали.

"Место происшествия все еще подвергнуто судебному осмотру, поэтому точное количество взрослых и детей мне неизвестно", − отметил полицейский.

Он также не сказал, как люди были убиты и было ли найдено какое-либо оружие, передает korrespondent.net.