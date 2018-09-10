Коллекционер вин из Молдовы собрал 2000 бутылок с разных уголков земли

За 36 лет житель Садова Каларашского района собрал целую коллекцию необычных вин, самогона и коньяка, привезенных из разных уголков мира. У Дмитрия Тэтару свыше 2000 бутылок крепких напитков.

Идея создать коллекцию появилась, когда мужчине в Унгенах случайно попалась в руки бутылка спиртного, изготовленного в Индонезии.

"Кто-то продавал алкоголь, и я посмотрел, увидел, что на этикетке указано, что сделано в Индонезии, и я очень удивился, неужели в Молдове нет вина, что привозить его из Индонезии", - рассказал publika.md коллекционер Дмитрий Тэтару.

Дмитрий Тэтару гордится каждой бутылкой из коллекции. Пополнять необычную коллекцию помогли друзья.

"Когда они приходят, обязательно что-то приносят, тем более, знают уже, что у меня есть коллекция, и как не принести мне бутылку для музея", - говорит коллекционер Дмитрий Тэтару.

Коллекционер ведет тетрадь, в которой записывает появление каждого нового экспоната.

"Порядковый номер, дата, название, крепость, вид напитка - водка или ликер. Если это 55 бутылка, ищем номер 55", - добавил коллекционер Дмитрий Тэтару.

Дмитрий Тэтару намерен передать коллекцию дочери, которая, как он надеется, будет ее хранить и пополнять.