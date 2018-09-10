Пьяный житель Волгограда напал с топором на полицейского

Волгоградец напал с топором на участкового полиции, который приехал на вызов об угрозе убийством, сообщает в понедельник ГУМВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, в субботу жительница Волгограда сообщила полиции, что ее брат угрожает ее убить. На место выехала оперативная группа, к полицейским вышел нетрезвый мужчина.

"Держа в руках топор, подозреваемый направился в сторону участкового уполномоченного полиции, высказывал в его адрес угрозы и попытался ударить. Полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину и доставили его в отдел полиции", — говорится в сообщении ГУМВД.

По информации ведомства, против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за "применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

