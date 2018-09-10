Глава американского телеканала CBS уволился из-за обвинений в домогательствах

Исполнительный директор и президент американского телеканала CBS Лесли Мунвес ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает The Washington Post.

Исполняющим обязанности Мунвеса на обоих постах назначен Джозеф Ианиелло. При этом сообщается, что телекомпания пока ищет постоянную замену на этом посту, передает korrespondent.net.

ак отмечается, в конце июля американский журналист Ронан Фэрроу, который был одним из авторов расследования о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, опубликовал в журнале The New Yorker материал уже о бывшем исполнительном директоре CBS Мунвесе.

В статье приводятся признания шести женщин, пострадавших от его действий, которые встречались с ним по работе. В частности, Мунвес якобы прикасался к ним и целовал их на деловых встречах и, как минимум, двух запугивал тем, что испортит карьеру. Мунвес все обвинения отрицает.

Обвинение знаменитостей в харассменте начались после эпизода с американским продюсером Харви Вайнштейном в октябре 2017 года. Его обвинили в домогательствах и изнасиловании, лишили всех наград и титулов. После этого подозрения в харассменте упали на многих бывших и действующих политиков, деятелей искусства и шоу-бизнеса в Европе и США.