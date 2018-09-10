Эксперт IDIS Viitorul: впервые экспорт превысит 3 млрд долларов, в том числе 2 млрд в страны ЕС

Молдавский экспорт растет и продолжает достигать новых рекордов. Это позволяет экономическим аналитикам делать оптимистичные прогнозы относительно развития страны.

«В этом году внешняя торговля Молдовы поставит много рекордов. Румыния - главный герой. Если ничего экстраординарного не произойдет, то: 1. Впервые экспорт превысит 3 млрд. долларов 2. Впервые импорт превысит 6 млрд. долларов 3. Впервые экспорт в страны ЕС превысит 2 млрд. долларов 4. Впервые экспорт в Румынию превысит 750 миллионов долларов, и это самый большой объем, который Молдова когда-либо экспортировала в какую-то страну»,- написал эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ в статье, опубликованной в его блоге.

Он также отмечает неуклонный рост экспорта за последние три года, особенно благодаря сотрудничеству с Румынией, Италией и Германией.

«Экспорт за последние три года превысил 1 млрд. долларов. Фактически, больше всего он увеличился в 2017-2018 годах. Этот рост, который составил 55%, обеспечивается тремя странами: Румынией, Италией и Германией. Без учета Италии, Германии, Польши и Турции экспорт в Румынию вырос больше, чем по сравнению с другими странами мира», - заключает Вячеслав Ионицэ.