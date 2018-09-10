Свыше 7000 детей отравились химическими веществами в Молдове за последние пять лет

В 2012-2017 гг. в Молдове было зарегистрировано 7174 случая отравления детей до 18 лет химическими веществами. В целях предотвращения таких случаев власти начали информационную кампанию "Здоровье детей без химических рисков".

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, кампания будет проходить с 10 по 15 сентября.

Специалисты Национального агентства по общественному здоровью вместе с руководителями медицинских учреждений и главами территориальных управлений образования будут проводить деятельность по информированию о профилактике отравлений в школах, участвовать в общественных дискуссиях, тренингах, программах на радиостанциях и телеканалах, передает Молдпрес.

По данным Национального агентства общественного здоровья, наиболее распространенными являются отравления лекарствами, затем косметическими средствами. В сельской местности регистрируются отравлении пестицидами, средствами борьбы с грызунами (крысиным ядом), растительными токсинами.

Большинство тяжелых случаев отравления лекарствами, пестицидами, моющими средствами и другими товарами бытовой химии отмечается у детей 1-5 лет.