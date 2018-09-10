На востоке Германии прошел марш протеста после гибели местного жителя

В восточногерманском городе Кётен, расположенном в земле Саксония-Анхальт, где ранее во время драки с афганцами скончался молодой местный житель, прошли уличные протесты.

На улицы городка вышли как националистические группы, так и противостоящие им леворадикалы и антифа. Полицейские отряды были развернуты, чтобы предотвратить столкновения между ними. Мэр Кётена посоветовал горожанам оставаться дома, сообщает ВВС.

Поводом к выходу на улицы для местных жителей стало сообщение о том, что 22-летний житель Германии погиб в результате драки с выходцами из Афганистана. Как сообщается, в ходе инцидента погибший получил черепно-мозговую травму, однако непосредственной причиной смерти стала не она, а проблемы с сердцем.

О самой драке известно лишь то, что мужчина вмешался в конфликт между беременной женщиной и тремя афганцами.

Немецкие СМИ цитируют очевидцев, рассказывающих, что драка в Кётене началась на детской площадке, где мужчина и его брат были вовлечены в некий конфликт. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержаны два человека.

В воскресенье местные жители прошли по городу и зажгли свечи в память о погибшем.