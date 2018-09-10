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Потери на дорогах: за выходные в результате аварий погибли шесть человек
11:59, 10 Sep 2018
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За выходные на молдавских дорогах произошло 14 аварий, в которых пострадали или погибли люди.

По данным представителей Нацинспектората патрулирования, жертвами ДТП стали шесть человек, еще 19 получили травмы. 

В то же время более 760 водителей превысили допустимую скорость, 33 человека вели автомобиль в состоянии опьянения, а 26 - сель за руль пьяными. 

Полиция призывает пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения. 




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