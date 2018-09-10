Названы главные особенности гибкого смартфона Samsung

В Сети появились новые подробности о будущем гибком смартфоне Samsung. Так, ожидается, что он получит OLED-экран с диагональю 7,3 дюйма и ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев. Об этом пишет Top Mob.

Предполагается, что с точки зрения инноваций этот гаджет станет топовой разработкой южнокорейского гиганта. Он также должен опережать аналогичные разработки от Vivo и Huawei.

Обилие технологических новшеств станет причиной очень высокой стоимости устройства. Предположительная цена гаджета составит две тысячи долларов.

При этом гаджет будет выпущен ограниченной серией - около 1200 штук, передает korrespondent.net.