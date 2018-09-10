В США назвали победительницу Мисс Америки 2019

В США была определена победительница конкурса Мисс Америка 2019. Лидировала на этот раз девушка с музыкальным образованием Ниа Франклин. об этом пишет Associated Press.

Франклин родилась в Северной Каролине. Окончила магистратуру по специальности "композитор", после чего переехала в Нью-Йорк для продолжения обучения в качестве оперной певицы.

"Я росла в школе, где учились, в основном, белые, а меньшинств было около пяти процентов, и мне всегда было не по себе из-за цвета кожи. Но позже я обрела любовь к искусству и музыке, и это помогло мне начать относиться к себе лучше и обрести свое я", - цитирует ее слова CNN.

В качестве награды за победу она получила стипендию на обучение, размер которой составил 50 тысяч долларов. На протяжении следующего года, когда девушка будет исполнять обязанности победительницы Мисс Америки, она намерена сделать все возможное для предоставления детям качественного образования в сфере искусства, передает korrespondent.net.

Нынешний конкурс Мисс Америка стал особенным - впервые за 97 лет из него убрали дефиле участниц в купальниках. Таким образом организаторы решили подчеркнуть, что это конкурс не внешних данных.