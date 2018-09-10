Житель брянского поселка живет в "королевских" покоях. ФОТО

Житель поселка Климово в Брянской области России превратил свой дом в королевский дворец, правда, королевские в скромном домике только интерьеры.

Внутри дома настоящие покои монарха: резная мебель, картины в дорогих рамах, роспись на потолке. Все это владелец жилища сделал своими руками, пишет Вести.ру. Резьбе по дереву он научился сам.

Почти вся обстановка дома сделана из липы, мебель покрыта японской поталью, которая придает ей золотистый глянец.