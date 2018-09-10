В Таиланде снимут фильм о пропавших в пещере школьниках

В Таиланде в ноябре начнутся съемки фильма, рассказывающего историю о 12 школьниках из футбольной команды и их тренере, которые больше двух недель пробыли в пещере Тхам Луанг. Фильм так и называется: "Пещера".

На Международном кинофестивале в Торонто режиссер уже представил будущим дистрибьюторам проект фильма, первые наброски сценария которого уже завершены. События киноленты будут сконцентрированы на героях, которые приняли участие в спасении ребят. О бюджете и актерском составе пока ничего не известно, сообщает ТАСС.

Инцидент со школьной командой произошел 23 июня. После того как дети с тренером зашли в пещеру, произошло наводнение, и они оказались отрезаны от выхода. Поиски продолжались 10 дней. "Пленники" были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.