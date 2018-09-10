Huawei сделает секретный "турборежим" доступным на всех смартфонах

Huawei нашла выход из неприятной ситуации, в которую попала из-за оптимизации смартфонов под популярные тесты производительности. Тайно включавшийся при запуске некоторых тестов "турборежим" сделают доступным всем пользователям в очередном крупном обновлении прошивки.

На прошлой неделе Huawei уличили в "накрутке" результатов, показываемых смартфонами P20 на популярном игровом бенчмарке 3DMark. Как выяснили журналисты издания AnandTech, оценка скорости была сфальсифицирована: устройство определяло, что запущен бенчмарк, и начинало работать в режиме максимальной производительности.

При этом, когда на аппарате запускали обычную игру или другое требовательное к ресурсам приложение, этот режим не активировался — иначе смартфон начал бы ударными темпами тратить заряд аккумулятора и сильно греться, передает Вести.ру.

Разработчик 3DMark, компания UL подтвердила, что баллы некоторых устройств искусственно завышены, и заявила о намерении удалить из общедоступной базы "достижений" несколько моделей Huawei: P20, P20 Pro, Nova 3 и Honor Play. Специалисты 3DMark запускали на этих смартфонах внутреннюю версию теста, которую устройства не определяли как бенчмарк, и получали более низкие результаты.

Теперь в Huawei говорят, что разработанный ради накрутки баллов в бенчмарках "турборежим" (компания настаивает, что он активировался в тестах из-за работы оптимизирующих производительность алгоритмов искусственного интеллекта) смогут при желании задействовать все пользователи. Для этого только придется дождаться выхода новой версии прошивки EMUI 9.0, основанной на новейшей версии Android, Pie.

В заявлении компании сказано, что решение удалить некоторые ее модели из базы данных 3DMark было принято совместно c UL. При этом разработчики бенчмарка и китайский производитель смартфонов договорились, что они туда вернутся — после того, как пользователи получат доступ к EMUI 9.0 с переключателем "режима производительности" в настройках.