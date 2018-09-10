Microsoft объявила, когда покажет новое "железо"

Новые компьютеры собственной разработки из серии Surface станут, скорее всего, главной темой предстоящей презентации Microsoft. В конце прошлой недели корпорация разослала приглашение на мероприятие, которое пройдет 2 октября в Нью-Йорке.

Подробностей презентации не приводится, а приглашение состоит лишь из логотипа Microsoft и слов "Минутку вашего времени", передает Вести.ру.



Это уже третья большая презентация от IT-гигантов, намеченная на ближайший месяц с небольшим. Первую — 12 сентября — на прошлой неделе анонсировала Apple, а позднее Google позвала прессу собраться 9 октября (скорее всего, для анонса новызх смартфонов Pixel).