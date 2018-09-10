В столице подтвержден один случай кори

Четыре случая с подозрением на корь было зарегистрировано в столице, один из них лабораторно подтвержден. Об этом сообщила и. о. руководителя Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару на сегодняшнем заседании служб мэрии.

Заболел непривитый против этого заболевания девятилетний ребенок из Ставчен, передает Молдпрес.

По ее словам, на прошлой неделе в столице зафиксировано 523 случая острых кишечных заболеваний, в том числе 326 случаев у детей. «В столичные больницы госпитализированы 270 пациентов», - сказала Олару.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с 1 января по 7 сентября зарегистрирован 281 подтвержденный случай кори. Значительное увеличение числа заболевших отмечается в августе – 239 подтвержденных случаев. В первые дни сентября зарегистрировано пять новых случаев кори.

Ситуация по кори в Молдове такова: Чадыр-Лунгский район – 147 случаев, Вулканештский – 34, Унгенский – 20, Тараклийский – 12, Кагульский – 10, Кантемирский – 8, Окницкий – 7, Ниспоренский – 4, Хынчештский район и мун. Кишинев – по одному случаю.