Молдавские саперы обезвредили за август 26 взрывоопасных устройств

Саперы Национальной армии обезвредили в августе 26 взрывных устройств, обнаруженных в населенных пунктах Каушенского, Оргеевского, Каларашского, Штефан-Водского и Новоаненского районов.

Как сообщил начальник Службы саперов Адриан Ефрос, последняя миссия по разминированию проводились группой саперов Саперного батальона "Кодру" в столичном секторе Ботанике, где рабочие нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Опасный предмет, находившийся в земле со времен второй мировой войны, был доставлен на полигон Бульбоака, где был уничтожен.

Еще одна спецоперация проводилась в Леовском районе. Там была обнаружена и ликвидирована 100-килограммовая авиационная бомба.

С начала этого года саперы провели 138 миссий по разминированию, в ходе которых было уничтожено 267 взрывоопасных объектов, передает Молдпрес.