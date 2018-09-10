69-летняя женщина попала в больницу с травмой позвоночника в результате аварии, случившейся на трассе Кишинев-Хынчешты. Легковушка не вписалась в поворот и врезалась в в рейсовый микроавтобус.
В маршрутке было 15 человек, они не пострадали. Травму получила пассажирка легковушки.
В полиции заявили, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
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