Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП

Актер Сергей Селин попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге. Об этом он сам рассказал "Пятому каналу".

"Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания", — отметил артист.

Ни Селин, ни его супруга, которая была в машине в момент аварии, не пострадали, передает РИА Новости.

Актер добавил, что на его автомобиле после ДТП не осталось сильных повреждений.

Сергей Селин известен широкой публике по роли Анатолия Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела". Всего на счету артиста более 40 ролей в кино и на телевидении.