Ученые: высокий уровень витамина D не делает кости крепче

Витамин D любят и уважают во всем мире. Считается, что он исключительно полезен и детям и беременным женщинам и старикам, да и вообще никому не помешали бы D-витаминки. Однако специалисты утверждают, что миф о всеобщей пользе витамина D сильно преувеличен.

Завершено самое большое клиническое исследование о преимуществах витамина D в предотвращении переломов с участием более 500 000 человек разного возраста и социального положения. Вопрос был изучен по всем правилам, учитывались смежные факторы, в том числе генетические, во избежание путаницы причин и следствий, передает Вести.ру.

В итоге исследование убедительно показало, что нет зависимости между повышением уровнем витамина D в крови и снижением риска переломов. Также витамин не давал явных преимуществ в плане повышения мышечной силы или двигательной активности. Большая часть нашей сегодняшней веры в силу солнечного витамина, к сожалению, базируется на исследованиях 1980-х годов, которые никогда не повторялись и, вероятно, были проведены с ошибками.

Большинство людей полагают, что кальций и витамин D безопасны, и «чем больше, тем лучше». Но это неверно, последние исследования говорят, что избыток витамина D может вызвать сердечно-сосудистые нарушения. Кроме того, витамин D является жирорастворимым, поэтому может накапливаться в организме.

В то же время вред дефицита — не миф, однако, по утверждению ученых, современные нормы витамина чрезмерно завышены. «Нормальный» уровень может варьироваться от 50 до 80 наномолей на литр крови, но недавние исследования показывают, что 30 нмоль/л более чем достаточно. А по-настоящему беспокоиться следует, только при уровне ниже 10 нмоль/л.