Жестокую няню из Стерлитамака приговорили к условному сроку

К трем с половиной годам условно и выплате 65 тысяч рублей приговорили 44-летнюю няню из Стерлитамака, которая избивала своих маленьких подопечных. Такое решение в понедельник вынес городской суд, признав женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении психических и физических страданий путем нанесения побоев.

Оказавшуюся на скамье подсудимых Ирину Чернову в августе 2017 года местная семья наняла в качестве сиделки с восьмимесячным мальчиком. Через пару месяцев мама обнаружила синяки на теле малыша и, заподозрив неладное, установила камеру скрытого наблюдения. Запись с нее подтвердила подозрения родителей — на кадрах видно, как няня наступает ногой на ребенка и с силой вдавливает его головой в подушку, чтобы не слышать его плача.

Первоначально сиделка отвергала все обвинения, но как только речь зашла о записи с камеры наблюдения, тут же призналась в жестоком обращении с воспитанником. А спустя пару месяцев выяснилось, что у Черновой это как минимум второй такой случай — ранее от ее рук пострадал еще один малыш, чья мама ограничилась увольнением, не став обращаться в полицию, передает Вести.ру

Няню приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно (с трехлетним испытательным сроком) и выплате 50 тысяч рублей компенсации родителям, а также 15 тысяч рублей за судебные расходы.