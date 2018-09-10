Число задержанных на протестах против пенсионной реформы в России превысило тысячу

Более тысячи человек задержаны в ходе массовых акций протеста против повышения пенсионного возраста в разных городах России, свидетельствуют данные портала "ОВД-Инфо".

По данным правозащитного сайта, в Санкт-Петербурге задержаны как минимум 452 человека, в Екатеринбурге - 183, в Краснодаре - 60, в Омске и Москве - по 43 человека. В Перми - 23 задержанных, в Казани - 22, в Твери - 20, в Уфе - 17, в Хабаровске - 15, в Томске и Белгороде - 13, Челябинске и Липецке - 12, Новосибирске - 10. Еще 80 задержанных приходятся на другие города. Всего - 1018 человек, говорится на сайте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Красногвардейский, Кировский и Приморский районные суды поступило уже около 60 материалов на задержанных участников несогласованной акции.

По информации телеграм-канала "Открытой России", на данный момент Следственный комитет предъявил обвинение в нападении на полицейских двум участникам митинга в Москве.

24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в том, что он ударил полицейского в ухо, а 36-летнего Василия Костылева - в том, что он ударил одного полицейского по лицу и схватил за шею другого стража порядка, сообщают правозащитники. Федосееву грозит до 10 лет лишения свободы, передает ВВС.

СКР накануне сообщил, что уголовное дело возбуждено против одного участника митинга в столице, его имя ведомство не называло. Информацию о втором уголовном деле власти пока не подтвердили.

В большинстве городов акции не были согласованы с властями, а сам Навальный провел день в спецприемнике.