Более тысячи человек задержаны в ходе массовых акций протеста против повышения пенсионного возраста в разных городах России, свидетельствуют данные портала "ОВД-Инфо".
По данным правозащитного сайта, в Санкт-Петербурге задержаны как минимум 452 человека, в Екатеринбурге - 183, в Краснодаре - 60, в Омске и Москве - по 43 человека. В Перми - 23 задержанных, в Казани - 22, в Твери - 20, в Уфе - 17, в Хабаровске - 15, в Томске и Белгороде - 13, Челябинске и Липецке - 12, Новосибирске - 10. Еще 80 задержанных приходятся на другие города. Всего - 1018 человек, говорится на сайте.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Красногвардейский, Кировский и Приморский районные суды поступило уже около 60 материалов на задержанных участников несогласованной акции.
По информации телеграм-канала "Открытой России", на данный момент Следственный комитет предъявил обвинение в нападении на полицейских двум участникам митинга в Москве.
24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в том, что он ударил полицейского в ухо, а 36-летнего Василия Костылева - в том, что он ударил одного полицейского по лицу и схватил за шею другого стража порядка, сообщают правозащитники. Федосееву грозит до 10 лет лишения свободы, передает ВВС.
СКР накануне сообщил, что уголовное дело возбуждено против одного участника митинга в столице, его имя ведомство не называло. Информацию о втором уголовном деле власти пока не подтвердили.
В большинстве городов акции не были согласованы с властями, а сам Навальный провел день в спецприемнике.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
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