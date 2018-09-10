43-летний житель Ниспоренского района избил до смерти родного отца

43-летний житель села Шендрень, Ниспоренского района, в ночь на воскресенье забил до смерти родного отца.

По данным следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый схватил дубинку и несколько раз ударил 82-летнего пенсионера.

Мужчина умер ещё до приезда врачей. Сын погибшего оправдываться не стал, его задержала полиция. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ведётся следствие.