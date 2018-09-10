Нехватка персонала в столичных детсадах: администрациям разрешили принимать на работу учащихся колледжей

Детские сады столицы могут принимать на работу воспитателями и поварами учащихся Профессионального училища №2 и Педагогического колледжа им. Алексея Матеевича в Кишиневе. Городские власти надеются, что это будет способствовать решению проблемы нехватки кадров в дошкольных учреждениях.

«Учащаяся молодежь будет мотивирована возможностью трудоустройства, им сохранят стипендию, в то же время они будут получать зарплату», - заявила начальник Главного управления образования, молодежи и спорта мэрии Родика Гуцу.

По ее словам, заработная плата молодых специалистов может достигать четырех тысяч леев. Родика Гуцу отметила, однако, что должность повара не является привлекательной для молодежи ввиду очень высокой нагрузки и низкой заработной платы.

В настоящее время два столичных детских сада не могут открыть из-за отсутствия поваров. Вице-мэр Нистор Грозаву предложил, чтобы в эти два детских сада, где отсутствуют повара, питание для детей доставляли учреждения, которые обеспечивают питанием учащихся лицеев.

Еще в пяти других дошкольных учреждениях продолжаются ремонтные работы.

По данным мэрии, столичным дошкольным учреждениям требуется 382 воспитателя, 275 помощников воспитателей и няней, 60 поваров и 41 посудомойка. В столице работают 159 детсадов, которые посещают 37 942 ребенка, распределенные в 1433 группы.