Специализировались на велосипедах: в столице задержаны подозреваемые в серии краж

Полиция задержала в столице двух подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Молодые люди, в возрасте 17 и 19 лет ранее уже привлекались к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Похищенное добро, а это как минимум 9 велосипедов они продавали незнакомым людям по сниженным ценам, в то время как реальная их стоимость составляла от 3 500 до 18 000 леев, передает canal3.md.

Задержанные признали свою вину. На время следствия они будут находиться на свободе. Им грозит штраф до 67 000 леев или до четырех лет тюрьмы.