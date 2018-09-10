Лион: неизвестный нарушил работу аэропорта, выехав на машине на летное поле

Работа лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери приостановлена из-за неизвестного, который выехал на летное поле на легковом автомобиле.

На видео, попавшем в социальные сети видно, как белая машина быстро едет по полю, за ней следуют около десяти полицейских автомобилей.

Погоня за нарушителем началась в 10:30 утра после того, как водитель выехал на встречную полосу, став причиной нескольких аварий. В конце погони мужчину удалось арестовать, сообщает euronews.com.