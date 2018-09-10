Жителя Хынчештского района подозревают в изнасилованиях дочери

51-летнего жителя Хынчештского района задержали по подозрению в изнасиловании собственной дочери.

По данным следствия, всё началось, когда девочке было 13 лет. Случаи насилия происходили в течение нескольких месяцев, когда мужчина напивался.

Девочка рассказала об этом старшей сестре только сейчас, три года спустя. Подозреваемый находится под стражей, а девочка посещает психолога.

Предполагаемому насильнику грозит до 20 лет тюрьмы.