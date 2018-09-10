Столичные лицеи зачислили меньше учащихся: только в 42 учреждениях удалось сформировать по два 10-х класса

В новом учебном году в столичные лицеи зачислили меньше учащихся. Глава муниципального управления образования сообщила на планерке в мэрии, что только в 42-х столичных лицеях набрали по два класса, как того требует закон.

"К сокращению числа учеников ведет низкая рождаемость, но в основном - снижение интереса к лицейскому образованию. В 2015-м у нас было 31-но среднее учебное заведение с отрицательным балансом. В этом году - уже 73", - сказала глава муниципального управления образования Родика Гуцу.

В 31 лицее в этом году набрали по одному классу. В десятые классы пошли в общей сложности 4,5 тысячи учеников. По регламенту, школа может потерять статус лицея, если три года подряд не набирает по два десятых класса.

По закону, в теоретических лицеях должно быть по два лицейских класса - один реального профиля, другой - гуманитарного.