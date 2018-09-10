Задержан еще один подозреваемый по делу о мошенничестве на автостанциях

По делу о финансовом мошенничестве на автостанциях задержан еще один подозреваемый. На 72 часа в изолятор помещен контролер Оргеевского автовокзала.

По данным следствия, он был причастен к организации схемы денежных поборов с водителей национальных и международных рейсов.



По этому делу проходят 30 человек. Среди них - начальники автостанций, контролеры и диспетчеры. Всех задержали после обысков, проведенных 17 июля.



Водители ежедневно выплачивали участникам преступной схемы установленную сумму, а взаимен безнаказанно нарушали правила перевозки пассажиров, не соблюдали график и возили безбилетников.



Система ежедневных поборов приносила организаторам схемы до полутора миллионов леев в месяц.

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