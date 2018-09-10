Житель столицы взял в заложники членов семьи: полицейским пришлось применить оружие. ВИДЕО

Четырёх человек взяли в заложники в одной из квартир жилого дома на Ботанике. Освобождать их прибыли полицейские.

Подозреваемому 53 года. По предварительной информации, он держал в заложниках двух детей, жену и тёщу. Как сообщили в полиции, мужчина угрожал, что зарежет детей.

Во время операции по освобождению было задействовано огнестрельное оружие. Она продолжалась меньше минуты.

Подробности инцидента будут представлены полицией позднее.