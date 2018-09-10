В августе в Молдове второй месяц подряд зарегистрирована дефляция. Цены за месяц понизились в среднем на 0,2% против 1,2% в июле.
По данным Национального бюро статистики, отрицательный индекс потребительских цен отмечается и с начала 2018 г. - 0,6%. Уровень годовой инфляции, с августа 2017 г. - 3,2%.
Августовская дефляция вызвана, прежде всего, сезонным снижением цен на продукты - на 0,3%. Также, на 0,2% в среднем подешевели услуги, а цены непродовольственные товары остались неизменными, передает Инфотаг.
По наблюдениям статистиков, больше всего за последний месяц лета подешевели фрукты - на 6,2%, в том числе виноград на 29,8%, яблоки - на 15,4%, сливы - на 15%. Аналогичная ситуация с овощами, где цены на морковь снизились на 20,3%, свеклу - на 17,6%, помидоры - на 17, 3%, баклажаны - на 15,6%. В то же время, огурцы подорожали на 22,9%, кабачки - на 19,1%, капуста - на 17,3%, лук - на 13%, яйца - на 4%.
Из непродовольственных товаров отмечено снижение цен на женские босоножки - 1,2%, кондиционеры - 1,1%, пылесосы - 0,9%. Однако это нивелировало повышение цен на бытовой газ в баллонах - на 2,2%, школьные принадлежности в преддверии учебного года - 1,4%, сигареты - 1,1%.
Среди услуг отмечен рост стоимости обучения в ВУЗах - на 1,2%, авиабилетов - на 1%. В то же время, турпутевки за рубеж подешевели на 10,4%, аренда квартир - 1,7%, гостиничные услуги - на 1,2%.
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ОВЕН
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День придаст решимости Вашим действиям. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
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