В Молдове второй месяц подряд отмечают дефляцию

В августе в Молдове второй месяц подряд зарегистрирована дефляция. Цены за месяц понизились в среднем на 0,2% против 1,2% в июле.

По данным Национального бюро статистики, отрицательный индекс потребительских цен отмечается и с начала 2018 г. - 0,6%. Уровень годовой инфляции, с августа 2017 г. - 3,2%.



Августовская дефляция вызвана, прежде всего, сезонным снижением цен на продукты - на 0,3%. Также, на 0,2% в среднем подешевели услуги, а цены непродовольственные товары остались неизменными, передает Инфотаг.



По наблюдениям статистиков, больше всего за последний месяц лета подешевели фрукты - на 6,2%, в том числе виноград на 29,8%, яблоки - на 15,4%, сливы - на 15%. Аналогичная ситуация с овощами, где цены на морковь снизились на 20,3%, свеклу - на 17,6%, помидоры - на 17, 3%, баклажаны - на 15,6%. В то же время, огурцы подорожали на 22,9%, кабачки - на 19,1%, капуста - на 17,3%, лук - на 13%, яйца - на 4%.



Из непродовольственных товаров отмечено снижение цен на женские босоножки - 1,2%, кондиционеры - 1,1%, пылесосы - 0,9%. Однако это нивелировало повышение цен на бытовой газ в баллонах - на 2,2%, школьные принадлежности в преддверии учебного года - 1,4%, сигареты - 1,1%.



Среди услуг отмечен рост стоимости обучения в ВУЗах - на 1,2%, авиабилетов - на 1%. В то же время, турпутевки за рубеж подешевели на 10,4%, аренда квартир - 1,7%, гостиничные услуги - на 1,2%.