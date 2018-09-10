Минкультуры РФ предлагает ограничить показ иностранных фильмов в кинотеатрах

Минкультуры РФ планирует внести поправки в законодательство, ограничивающие показ зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день, свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что Минкультуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня, отмечает РИА Новости

"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня. Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение календарного месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов", — говорится в документе.

Согласно поправкам, нарушение кинотеатрами данных требований повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. При этом в документе уточняется, что требования не будут распространяться на национальные фильмы.

Предполагается, что контроль будет осуществлять Роспотребнадзор.