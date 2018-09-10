Сотрудник автосалона ушел проверять 29 млн рублей и не вернулся

В автосалоне на севере Москвы у клиента похитили 28,7 млн рублей.

Потерпевший хотел приобрести 15 автомобилей. Менеджер, оформлявший сделку, взял у него наличные для проверки и скрылся с ними, сообщает столичный главк МВД.

Кража произошла 7 сентября. Продавец, оформлявший сделку для клиента, скрылся с похищенным на автомобиле KIA Rio, передает tjournal.ru.

Расследуется дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.