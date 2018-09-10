Cерену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за скандал в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, уступившая в финале Открытого чемпионата США, получила штраф на 17 тысяч долларов. Причиной стало трёхкратное нарушение правил поведения в матче.

Из чего складывается штраф Уильямс: 10 тысяч долларов — за оскорбление судьи на вышке. Уильямс назвала арбитра «лжецом» и «вором», а также отказалась пожать ему руку после окончания игры; 4 тысячи долларов — за подсказку тренера во время матча; 3 тысячи долларов — за ракетку, сломанную о корт.

Штраф не сильно скажется на доходах Уильямс от турнира. Как передаёт Fox News, за выступления на US Open теннисистка получит 1,85 миллиона долларов, передает tjournal.ru.

В финале US Open Уильямс проиграла японке Наоми Осаке со счётом 6-2, 6-4. Во время игры американская теннисистка несколько раз не согласилась с решениями судьи на вышке Карлоса Рамоса, который снял с неё очки.

После встречи Уильямс обвинила Рамоса в сексизме и заявила, что он «никогда не наказал бы мужчину подобным образом». Арбитра увели с корта даже до церемонии награждения.