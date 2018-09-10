Британец инсценировал собственное похищение ради попойки с друзьями

Жителя британского города Блэкпул (графство Ланкшир) приговорили к 16 неделям тюрьмы за инсценировку собственного похищения ради пьянки с друзьями.

Как сообщило 7 сентября издание The Sun, 45-летний Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль и заявил, что его похитили.

Кроме того, он потребовал выкуп в размере £80 (около 7 тыс. рублей).

«Сначала я думала, что он валяет дурака. Но голос действительно казался испуганным. Телефон отключился, а потом снова зазвонил. Были слышны мужские голоса, они кричали, угрожали переломать ему ноги и облить кипятком», –– рассказала Зои.

В итоге девушка перевела сумму на указанный банковский счет и обратилась в полицию.

«Похищенного» мужчину искали почти сутки. Полиция задействовала вертолет, прибыл профессиональный переговорщик. На операцию потратили порядка £30 тыс. (около 30 млн рублей).

Найти мужчину удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На кадрах, обнаруженных полицией, Форд был запечатлен выходящим из магазина в компании друзей и с бутылками спиртного.