Вооруженный мужчина захватил заложницу в одной из школ Стамбула

В Стамбуле вооруженный мужчина взял в заложницы учительницу. Инцидент произошел в школе.

По данным турецкого телеканала NTV, 22-летняя учительница поссорилась с молодым человеком, за которого собиралась выйти замуж. Когда он пришел в школу для выяснения отношений, девушка отказалась с ним общаться. Тогда мужчина, угрожая пистолетом, запер ее в одном из кабинетов школы, передает Вести.ру.

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия прибыли наряды полиции и машины скорой помощи. После полуторачасовых переговоров с полицейскими психологами злоумышленник сдался. Теперь его судьбу будет решать суд..