В Тирасполе выдали первые нейтральные номерные знаки

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини посетил Пункте регистрации транспортных средств в Тирасполе и вручил автовладельцам из приднестровского региона первые нейтральные номерные знаки.

Ранее Кишинев и Тирасполь выполнили обязательство создать два пункта регистрации транспортных средств на левом берегу Днестра в Тирасполе и Рыбнице. Они открылись 1 сентября и работают в тестовом режиме.

«Функционирующий в полной мере механизм, который позволяет транспортным средствам участвовать в международном дорожном движении, приносит ощутимые выгоды населению. Это - подтверждение вовлеченности и политической воли руководства Кишинева и Тирасполя ради продвижения в процессе урегулирования», – заявил спецпредставитель Франко Фраттини.

Новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх отметил, что Кишинев и Тирасполь следуют ориентированному на результат подходу к продвижению переговоров.

«Очень отрадно видеть, как результаты усилий, предпринимаемых сторонами на местах, приносят пользу людям на обоих берегах. Прорыв, который мы все наблюдаем сегодня, является результатом местной ответственности и растущего доверия между сторонами, что станет движущей силой для доработки оставшихся вопросов до конца 2018 года, как и предусмотрено в Римском протоколе», – сказал Нойкирх.

Как уточняется в пресс-релизе Миссии ОБСЕ, с начала 2018 года, помимо соглашения о номерных знаках, стороны реализовали соглашения о доступе к сельхозугодиям в Дубоссарском районе, о функционировании школ с преподаванием на основе латинской графики на левом берегу, о проставлении апостиля на приднестровских университетских дипломах и об открытии моста в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок.

Франко Фраттини совершает визит в Молдову 9 и 10 сентября, отмечает Молдпрес.