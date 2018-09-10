Столкновение трех автомобилей в столице: мотор одной из машин выбросило на дорогу

Три автомобиля, одно из которых такси, столкнулись сегодня утром на столичной улице Каля Мошилор. Удар был такой силы, что двигатель одной из машин выбросило из-под копота. Проезжая часть в радиусе десяти метров была усыпана обломками.

"Автомобили Шкода и Тойота двигались в одном направлении, а БМВ ехала по встречной полосе. Предстоит установить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и было ли это нарушение вызвано погодными условиями", - рассказала пресс-секретарь управления полиции мун. Кишинев Наталья Стати.

Водителя "Шкоды" зажало внутри. Извлекала его бригада спасателей. 34-летний мужчина доставлен в больницу с травмами различной тяжести.

"Проводится обследование пациента. У пациента предположительно травмы опорно-двигательного аппарата. Но его состояние стабильно", - рассказала пресс-секретарь БСМП Кристина Горя.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф до полутора тысяч леев и шесть штрафных пунктов.