Захват заложников в столичной квартире. Подробности

Житель Кишинева взял в заложники собственную семью - жену, двоих детей и тещу. Он забаррикадировался в квартире и угрожал убить детей, когда к нему нагрянули с обысками.

"Мужчина проходил по двум уголовным делам - о хулиганстве и краже документов. Подозреваемый в совершении преступлений запер квартиру и отказался впускать полицию. Он вышел на балкон и заявил, что его члены семьи - два ребенка, жена и теща - взяты в заложники" - рассказал глава Национального инспектората полиции, Александр Пынзарь.

Во время переговоров, мужчина становился еще более агрессивным и грозился убить свою семью. Основываясь на этих заявлениях, были созданы две группы захвата. Когда в квартиру ворвался спецназ, он оказал ожесточенное сопротивление, бросившись на полицейских с ножом и предметом, похожим на меч. Согласно закону 218, сотрудники Fulger применили огнестрельное оружие.

Первую помощь раненому оказала бригада SMURD. Его доставили в Больницу скорой помощи, где он через несколько часов скончался.

Дети и женщины были освобождены, им оказали психологическую помощь.

"Он восемь лет угрожал нас убить. А сегодня наверняка бы убил. Не знаю, почему, но он всегда был агрессивным", - рассказала теща Мария Попушой.

Было заведено уголовное дело по факту захвата заложников.

Ранее мужчина был семь раз судим за кражи и грабежи.