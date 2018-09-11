Чтобы выдворить неких лиц со своей территории, государству достаточно иметь основания полагать, что эти лица несут с собой определённые риски. Эти люди могли даже не совершать какое-либо преступление или правонарушение. Об этом заявил в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV юрист Виталие Катанэ.
„Мотивы выходят за рамки прав человека, рамки того, что мы называем общим правом, будь то уголовное или административное право. Это та область, в которой государству предоставляется право выдворять людей со своей территории, имея в своём распоряжении некоторые признаки, подтверждающие подозрения в причастности этих лиц к деятельности, несущей в себе риски. Этим лицам даже не обязательно совершать преступление, административное правонарушение или иное нарушение закона. Достаточно, чтобы у государства имелись основания полагать, что они несут с собой риски”, - заявил Виталие Катанэ.
По его словам, терроризм подразумевает не только собственно террористический акт, но и целую сеть, целый механизм, в рамках которого есть тот, кто обеспечивает ресурсами, другие лица занимаются материально-технической частью, подготовкой, и только после этих нескольких этапов наступает финальный момент – человек совершает террористический акт. В этой цепочке есть и те, кто не подпадает под действие уголовного законодательства, и тогда государства сочли необходимым иметь механизмы, посредством которых, даже если у них нет возможности привлечь к уголовной или административной ответственности, они могли бы защититься от такого рода действий с помощью средств, которые не нарушали бы грубым образом права человека, передает ipn.md.
„Которые и применила СИБ в случае с этими семью людьми, именно об этом учреждении идёт речь”, - добавил юрист.
По словам директора Ресурсного центра по правам человека Серджиу Остафа, ведомством, принимающим решения относительно выдворения людей с территории Республики Молдова, согласно общепризнанной процедуре является Бюро по миграции и убежищу. Однако сотрудник Бюро принимает это решение на основании информации, собранной либо им самим, либо тем учреждением, которое он представляет, либо Службой информации и безопасности. „Во всех случаях об этом решении сообщают, и оно исполняется в течение 24 часов. Конечно, иностранец вправе обжаловать это решение, но данное обжалование не приостанавливает исполнение решения”, - пояснил Серджиу Остаф?
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