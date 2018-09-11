Учреждена платформа по экономическому сотрудничеству между Молдовой и США

Сотрудничество между США и Молдовой будет более эффективным. Этот вопрос министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич обсудил на встрече с американскими официальными лицами, в том числе с помощником госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайном Макфитерсом.

"Это была продуктивная и очень эффективная дискуссия. Мы намерены продолжить развитие взаимовыгодных торгово-экономических отношений", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Мы обсудили достижения Молдовы в процессе реализации Соглашения о свободной торговле с ЕС, которое США поддерживает так же, как и курс, выбранный вашей страной", - заявил помощник госсекретаря США по вопросам экономики Брайн Макфитерс.

В рамках встречи была учреждена платформа по двустороннему экономическому молдо-американскому сотрудничеству.

"Хорошо, что коллеги из Госдепартамента США открыты к сотрудничеству. Мы тоже к этому готовы. Мы хотим, чтобы продукцию из Молдовы поставляли на прилавки американских магазинов, и вместе к этому стремимся", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Объем торговли между США и Молдовой за семь месяцев этого года превысил 55 миллионов долларов. А экспорт увеличился почти на 30% и составил примерно 13 миллионов. В нашей стране действует 401 предприятие с американским капиталом.