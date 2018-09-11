Prima Casă: участниками программы стали почти 380 граждан

Почти 380 граждан стали участниками программы Prima Casă. Еще 32 заявки находятся сейчас на рассмотрении. Таковы данные Организации по развитию малых и средний предприятий.

318 участников подали заявки в рамках первого этапа программы. Еще 24 - приобрели жилье по программе Prima Casă-2, предназначенной для бюджетников. 37 кредитов предоставили в рамках третьего этапа проекта, рассчитанной для семей с детьми.

Кредиты получили 275 семей и 104 холостяка. Общая сумма предоставленных пятью банками-участниками займов превысила 161 миллион леев. А сумма госгарантий - 80 миллионов. Средняя стоимость приобретенного жилья достигает 530 тысяч леев. Большим спросом пользуются квартиры площадью 58 квадратных метров.



Правительственную программу Prima Casă запустили в марте этого года по инициативе премьера Павла Филипа. В ней могут участвовать граждане до 45 лет, официально трудоустроенные и не имеющие других ипотечных кредитов. Стоимость жилья не должна превышать миллиона леев, а первоначальный взнос составляет 10%.



По программе Prima Casă-2, половину ипотечного кредита покрывает государство. А согласно третьему этапу проекта, рассчитанному на семьи с детьми, государство покрывает часть кредита, в зависимости от числа детей.



Родители четверых и более детей получают компенсацию в полном размере стоимости жилья, семья выплачивает только проценты по кредиту.