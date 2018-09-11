Павел Филип: концепция предоставления стипендий устарела

Премьер Павел Филип распорядился пересмотреть концепцию предоставления стипендий учащимся и студентам. По его словам, она устарела и больше не стимулирует учащихся добиваться лучших результатов, поскольку сейчас стипендии получают даже студенты со средним баллом 5,8.

"Стипендии должны стимулировать к получению знаний. Возможно, будет справедливо предоставлять меньше стипендий, но большего размера, и тем, кто этого заслуживает", - заявил премьер-министр Павел Филип.



Согласно новой концепции, будут оптимизированы категории стипендий.

Теперь будет только одна Республиканская стипендия "За заслуги", а не четыре, как сейчас. Кроме того, будут пересмотрены стипендии в области

профессиональной подготовки, где есть нехватка кадров. Этим вопросом займется специальная рабочая группа.

Последний раз стипендии повышали в мае.