С мыслью о зиме: мэрия столицы намерена закупить дополнительную технику для уборки снега

Столичные власти уже готовятся к зиме. В мэрии обещают, что снег с тротуаров впредь будут убирать быстрее. Для этого намерены купить дополнительную спецтехнику.

"Мы хотим купить пять мини-тракторов со снегоотбрасывателем и щетками для уборки тротуаров. В ноябре мы ждем поставку 43-х тонн соли. Дополнительно купим 300 тонн технической соли и 30 тонн раствора хлористого кальция", - рассказал глава муниципального управления ЖКХ Геннадий Дубица.

Также в мэрии заявили, что к отопительному сезону в Кишиневе готовы 70% жилых домов. Остальные должны подготовить до конца сентября.