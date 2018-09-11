Ураган "Флоренс" движется на США, объявлена эвакуация

Сильнейший ураган "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину. В зоне риска объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 187 миль.

Существуют опасения, что "Флоренс" может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия, передает ВВС.

Эвакуировать предстоит около миллиона человек, включая жителей, служащих и туристов. Сила урагана оценивается в четыре балла из пяти возможных. Наивысший уровень - пять баллов - был у "Ирмы" - самого смертоносного атлантического шторма 2017 года, получившего название "ураган десятилетия".

"Флоренс" стремительно набирает силу. Еще в понедельник утром его оценивали как трехбалльный, но уже через час скорость ветра увеличилась со 178 км в час до 195, а оценка потенциального ущерба выросла до четырех баллов - то есть урагана такой силы, при котором деревья будут повалены, сборные дома разрушены, а у каменных зданий будут повреждены окна, двери и крыши.

Зона затопления при урагане четвертой категории простирается до четырех километров вглубь суши. "Флоренс" может стать самым разрушительным ураганом в данном регионе за последние 30 лет.