Принцессу Саудовской Аравии обокрали на крупную сумму

В парижском отеле Ritz была ограблена принцесса Саудовской Аравии. У нее были украдены драгоценности на сумму в 800 тысяч евро. Об этом пишет France Info.

По информации радиостанции, драгоценности находились не в сейфе. При этом не было обнаружено никаких следов взлома гостиничного номера, передает korrespondent.net.

Соответствующую жалобу принцесса уже подала. В настоящее время идет расследование инцидента бригадой по борьбе с бандитизмом.