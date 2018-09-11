Киевский школьник напал на учительницу с ножницами, она в тяжелом состоянии

В Киеве ученик 8 класса напал на учительницу информатики с ножницами во время урока и нанес 8 колотых ран. Сейчас преподаватель находится в тяжелом состоянии.

В частности, указано, что у женщины тяжелая травма головы и пробитые легкие. Школьник сначала ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину за то, что она поставила ему "прочерк". На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Как сообщается, напавший на учительницу ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии. Мать ученика комментариев не дает.

Сейчас с классом, на уроке которого произошел этот инцидент, работает психолог, передает korrespondent.net.