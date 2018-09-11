Гражданин Турции, осуждённый по делу "200 кг героина", пытался бежать из страны

Один из фигурантов дела «200 кг героина» - гражданин Турции, приговоренный окончательно к тюрьме, но который ещё находился на свободе, был задержан полицией. Речь идёт о Мурате Черните, известном Румынским и американским спецслужбам по его связям с террористическими группировками. Он был задержан по попытке бегства из страны, передаёт actual.md

В задержании участвовали в том числе офицеры СИБ. Именно они выяснили, что Чернит планировал покинуть страну, пишет actual.md.

По данным источников в полиции, Чернит, который в последние 10 лет пользовался разными личностями, будучи известным и как Алтиг, Доган, Черкез, приехал в нашу страну в 2008 и подал заявление на легализацию.

В то же время, Мурат Чернит попал во внимание общественности сразу после задержания по делу «героина» - самой большой партии наркотиков, выявленных за всю историю. Молдовы. Его обвинили в том, что совместно с другим гражданином Турции и с группой полицейских нашей страны он являлся членом криминальной группировке, специализирующейся на торговле наркотиков. Затем последовали годы судебных разбирательств.

В 2013 Апелляционная палата Кишинёва постановила прекратить уголовное преследование из-за истечения срока давности, а обвиняемого освободить из-под ареста. Точку в этой истории поставила Высшая судебная палата, которая в ноябре 2017 приговорила гражданина Турции к 8 годам тюрьмы закрытого типа с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. Несмотря на это, Мурат Чернит не был отправлен в тюрьму и свободно перемещался по стране. Более того, на протяжении всего этого времени, гражданин Турции не терял время даром в ожидании приговора. Он продолжил незаконную деятельность.

В настоящее время власти подозревают его в причастности не только к торговле наркотиками, но и людьми. Между тем, турок женился на молдавском адвокате и воспользовался ее адвокатским бюро для того, чтобы зарабатывать на иностранцах. Чернит предоставлял им различные услуги, начиная от получения разрешения на нахождение в Молдове, приглашений на въезд в страну, поддельных документов и до незаконного пересечения границы. Один из таких случаев попал во внимание прессы год назад.

В сентябре 2017 в столичном аэропорту задержали мужчину, у которого был поддельный паспорт гражданина Турции. Речь идёт о Зулфукаре Мерт, рождённом в 1996, который в действительности был гражданином Турции и которого в его стране разыскивали за убийство.

В настоящее время Мурат Чернит находится в 13 тюрьме Кишинева. Ранее турок с множеством личностей был выслан из Румынии за связь с Рабочей партией Курдистана и считается лидером сообщества курдов в Республике Молдова. А в США его внесли в список тех, кто финансирует террористов.