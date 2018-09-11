СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня возможны перемены. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.

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